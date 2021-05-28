РИАМО - 28 мая. В Москве транспортные полицейские вернули владельцу тромбон, который он забыл в электричке. Житель Долгопрудного нашел инструмент и попытался продать его в Сети, в отношении него возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В дежурную часть на станции Москва-Савеловская обратился молодой человек. В электропоезде он оставил музыкальный инструмент. Сумму ущерба заявитель оценил в 50 тысяч рублей.

В комнату невостребованного багажа музыкальный инструмент никто не сдавал. Полицейские начали мониторить специализированные сайты продаж, предположив, что похититель попробует продать дорогостоящую вещь.

Вскоре на одной из торговых площадок в Сети появилось новое объявление, предлагавшее купить тромбон в чехле с дополнительным аксессуаром за 40 тыс. рублей. Потерпевший внимательно изучил аккаунт и узнал свой музыкальный инструмент.

Полицейские, выступив в качестве покупателей, договорились с продавцом о встрече. Во время сделки мужчина был задержан. Им оказался житель Долгопрудного 1990 года рождения.

Он признался, что несколькими днями ранее в вагоне электропоезда присвоил оставленную случайным попутчиком вещь. Инструмент изъяли и вернули законному владельцу.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».