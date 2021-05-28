РИАМО - 28 мая. Укладка асфальтобетонного покрытия на строящемся в Воскресенске Афанасьевском мостовом переходе через Москву-реку выполнена уже на 80%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Полностью завершились работы на пролетном строении, также уложен нижний слой асфальта на подходах к мосту. Общая площадь асфальтового покрытия составит около 15 тыс. кв. м.

«Параллельно продолжается перенос инженерных коммуникаций, строительство ливневой канализации, устройство дорожного полотна и перегрузочного ковша для демонтажа старого моста, к которому приступят после открытия движения по новому мосту», – сказал глава областного Минтранса Алексей Гержик.

Он отметил, что строительные работы идут по графику. Запустить движение по новому мосту планируется в июле текущего года, что на семь месяцев раньше контрактных сроков.

Реконструкция мостового перехода на 0,6 км автодороги Ачкасово – Городище – Глиньково – ул. Гиганта началась в декабре 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Участок реконструкции проходит от ул. Гиганта до цеха ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» в районе села Ачкасово. Общая протяженность участка составляет порядка 1 км, длина нового мостового перехода - 248 м, он будет расположен на расстоянии 25 м от существующего моста.

Автомобильный Афанасьевский мост был построен в 1961 году. В июле 2018 года собственник закрыл его из-за неудовлетворительного состояния. После передачи объекта в собственность Московской области мост отремонтировали и открыли для автомобилей. После завершения строительства нового моста старое сооружение демонтируют.

Новый мостовой переход разгрузит Воскресенск от потока транзитного транспорта, обеспечит альтернативный выезд на трассу А-108 «Московское большое кольцо» и Новорязанское шоссе. Кроме того, улучшится транспортная доступность трех крупных микрорайонов города с общей численностью населения более 40 тыс. человек.