РИАМО - 28 мая. В Мытищах на Водопроводной улице прошел традиционный смотр спецтехники АО «Водоканал-Мытищи». Проверяли готовность автопарка к оперативной доставке бригад на места аварий и планового облуживания специалистами мытищинского водоканала, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

По словам генерального директора предприятия Сергея Кремешкова, на вооружении АО «Водоканал-Мытищи» находятся грузовые и легковые автомобили, спецтехника, которая выполняет землеройные работы, работы по откачке и промывке сетей, доставке воды жителям во время проведения аварийных работ – всего 62 автомобиля: 15 легковых, 30 грузовых, 16 единиц спецтехники и автобус, который ежедневно доставляет сотрудников на работу и домой.

«Техника постоянно обновляется. Четыре года назад мы закупили порядка 11 единиц. Несмотря на сложный 2020 год, водоканал сумел приобрести 5 автомобилей: 3 легковых на базе Lada Largus, 1 илосос на базе КамАЗа и 1 бортовой автомобиль с краном-манипулятором на базе Isuzu», — сказал Кремешков.

Он добавил, что в настоящий момент уже заключен договор лизинга на поставку новой каналопромывочной машины, поставка планируется уже в ноябре 2021 года. В следующем году сделают упор на обслуживание сельских населенных пунктов, для нужд которых планируется закупить две аварийно-ремонтные мастерские и один экскаватор.

Генеральный директор водоканала подчеркнул, что обновление автопарка – это необходимость для поддержания стабильной работы служб и списания устаревшей техники.

Автопарк водоканала оценивали по нескольким параметрам – исправность светозвуковой сигнализации, укомплектованность автомобиля аптечкой, огнетушителем, знаком аварийной остановки и жилетом. Кроме того, учитывался внешний вид не только транспорта, но и водителей, которые в обязательном порядке должны быть в спецодежде.

«Основная задача – чтобы наши абоненты, жители городского округа Мытищи, были достойно обеспечены водоснабжением. И здесь главное – безопасность. Но при эксплуатации техники мелочей нет: учитываем внешний вид водителей, наличие документов, порядок в машине, обеспечение индивидуальными средствами защиты и другие моменты», – почеркнул Кремешков.