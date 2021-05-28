РИАМО - 28 мая. Выставочный павильон Московских центральных диаметров в столице 30 мая проведет праздник ко Дню защиты детей, там пройдут увлекательные практические занятия в автогородке, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Автогородок создал «Музей автомобильных историй», а о правилах поведения на дороге расскажут сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В 11:00 начнется урок безопасности на дороге. Специалисты в игровой форме расскажут, где переходить дорогу, какие опасности можно встретить на пути в школу и многое другое. На свежем воздухе инспекторы Дорожного патруля покажут конусы, дорожные знаки и другие приборы, которые они используют, чтобы помогать на дорогах. Регистрация на бесплатную лекцию.

С 12:00 до 19:00 дети смогут прокатиться на советских педальных машинах по по настоящей дороге с разметкой и знаками в автогородке. Им будет необходимо соблюдать правила движения.

С 13:00 до 15:00 пройдут мастер-классы по созданию моделей транспорта с помощью 3D-ручки. Бесплатная регистрация по ссылке.

Также юных гостей ждут викторины и подарки.