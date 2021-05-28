РИАМО - 28 мая. В график движения аэроэкспрессов 29-30 мая и 5-6 июня внесены изменения, причиной этому стали работы на железной дороге, часть рейсов будет отменена, сообщает пресс-служба «Аэроэкспресс».

Для удобства пассажиров частота курсирования экспресс-автобусов от станции столичного метро «Ховрино» увеличится. Кроме того, транспорт будет делать дополнительную остановку.

Согласно внесенным изменениям, 29 мая и 5 июня стандартное расписание поездов с Белорусского вокзала не изменится до 20:05. Отмена всех рейсов ожидается с 20:35 включительно до конца дня. Поезда из Шереметьево будут курсировать по расписанию до 20:15. Рейсы отменят с 20:45 включительно до конца дня. Из аэропорта аэроэкспресс отправится только в 21:45.

30 мая и 6 июня аэроэкспрессы будут ходить по обычному расписанию, кроме поездов в сторону Шереметьево в 5:35, 6:05 и 6:35, а также поездов из аэропорта в 5:45, 6:15 и 7:15, которые отменят.

Во время отмены рейсов добраться до аэропорта можно экспресс-автобусами, частота курсирования которых увеличится.

Отправление автобусов планируется от станции метро «Ховрино» и из аэропорта Шереметьево каждые 15 минут в часы пик и каждые 20 минут в остальное время.

Когда автобусы будут отправляться из аэропорта, они сделают дополнительную остановку возле терминала «Аэроэкспресс». Пассажиры, которые пришли в ж/д терминал, смогут с комфортом отправиться в столицу прямо от его выхода.

29 мая и 5 июня режим работы автобусов продлят. Так, последний транспорт отправится от метро в 22:50, а от терминала B – в 23:30.

Автобусы компании ездят по платной трассе. Таким образом, время до аэропорта составляет 20 минут. При использовании этого транспорта, пассажиры подъезжают прямо ко входу в терминал В, откуда на текущий момент осуществляется большинство рейсов.

Терминал компании на Белорусском вокзале будет работать в обычном режиме. Если пассажир прибудет на него, сотрудники компании гражданину подобрать оптимальный маршрут в аэропорт.

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