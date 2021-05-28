РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 мая. Заместитель главы администрации Котельников Алексей Воронцов обсудил с жителями благоустройство микрорайона Белая Дача, сообщает пресс-служба администрации округа.

Воронцов встретился с жителями во дворе дома №60, чтобы обсудить волнующие их вопросы по ЖКХ и благоустройству. Больше всего жалоб поступает от жителей по уборке территории, заросшим кустам и т. д.

Поскольку большинство местных жителей пожилого возраста, одной из первых просьб стала установка скамеек, которые ранее были убраны по просьбе жителей из-за шума и сбора людей в вечернее и ночное время. Помимо этого, жители пожаловались на уборку придомовой территории и «заросли» во дворе, которые являются небезопасными в вечернее время и закрывают обзор двора.

Алексей Воронцов поручил генеральному директору УК «Котельники» Валерию Лисайчуку проработать этот вопрос и встречаться как можно чаще с жителями, чтобы работа велась с учетом их пожеланий.

Также на встрече прозвучала просьба сделать тропинку к контейнерной площадке, которая находится за домом №60. Этим вопросом займется отдел благоустройства.

В конце встречи было решено, что заместитель главы совместно с УК «Котельники» выйдет по маршруту, составленному на основе пожеланий жителей, а также проверит работу коммунальщиков в этой части города.