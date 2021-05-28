РИАМО - 28 мая. В столице приняли в эксплуатацию восемь зон с возможностью купания, все они уже подготовлены для горожан, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

К зонам с купанием относятся Путяевский пруд, озера Белое и Мещерское, Серебряный Бор-2 и 3, Большой городской пруд, озера Черное и Школьное. Два первых водоема находятся на востоке Москвы, третий – на западе, четвертый и пятый – на северо-западе, оставшиеся – в Зеленограде.

Зона отдыха «Путяевский пруд» была принята в эксплуатацию как зона отдыха с купанием впервые после длительного перерыва.

На текущий момент из 45 зон отдыха на воде без купания в эксплуатацию приняты 36. Купание в водоемах таких зон отдыха запрещено из-за того, что качество воды не соответствует основным санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

В летний сезон специалисты надзорного ведомства мониторят зоны отдыха. В мониторинг, который проводится Роспотребнадзором, входит оценка санитарного состояния зон, контроль работы объектов торговли и общепита, энтомологическая оценка водоемов и территории на предмет наличия выплодов комаров и клещей, отбор проб воды и песка.

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