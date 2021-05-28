РИАМО - 28 мая. В Москве появился масштабный портрет Владимира Высоцкого — мурал площадью 126 кв. м создали на одном из зданий Театра на Таганке, сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

В создании работы участвовали стрит-арт художник Дмитрий Левочкин и команда фестиваля «Культурный код». Граффити представляет собой портрет Высоцкого на фоне гор со строчками из его песен.

Портрет написан на здании, ставшем яблоком раздора между коммунальщиками и нелегальными уличными граффитистами. На фасаде регулярно появлялись новые изображения, которые закрашивали работники ЖКХ. Художники «Культурного кода» надеются, что мурал останется в первозданном виде долгое время.

«Сегодня мы видим, как стрит-арт постепенно меняет свой статус в умах людей. Уверена, что подобные произведения, как и все работы резидентов проекта «Культурный код», помогают сдвинуть парадигму большинства россиян. Творения уличных художников воспринимаются как большое искусство наравне с классической живописью», – отметила руководитель молодежных проектов АНО «Россия – страна возможностей» Ирина Карих.

«Культурный код» – международный фестиваль, в рамках которого признанные российские и зарубежные художники создают муралы в разных регионах России.