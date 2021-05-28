РИАМО - 28 мая. Новый сервис от «Аэроэкспресса», который дает возможность бронировать экскурсии от местных жителей на русском языке более чем по 600 направлениям, уже доступен пассажирам, сообщает пресс-служба компании.

Заказать экскурсии можно одновременно с покупкой билетов. Новая опция доступна на главной странице сайта. Для заказа необходимо выбрать город, экскурсию, дату, количество мест и ознакомиться с программой. Кроме того, пассажиры могут прочесть отзывы других путешественников и узнать информацию о гиде. Бронировать можно и индивидуальные, и групповые экскурсии.

«Мы планируем качественно расширить функционал сайта «Аэроэкспресс» и сделать его удобной цифровой платформой для планирования всех этапов путешествия. Сервис «Экскурсии» - первый шаг в этом направлении. Вместе с планированием поездки в аэропорт он позволяет сформировать программу путешествия. В дальнейшем мы рассчитываем добавить еще несколько полезных опций, в том числе возможность покупки авиабилетов», — сказал коммерческий директор «Аэроэкспресса» Михаил Графчиков.

Экскурсии, которые можно забронировать на сайте компании, помогут путешественникам узнать историю города, прогуляться по секретным барам, крышам, галереям современного искусства, а также приготовить обед с местным шеф-поваром.

Функционал реализован вместе с сервисом онлайн-бронирования экскурсий Tripster.

Специалисты сервиса, начиная с 2013 года, находят лучших гидов, среди которых журналисты, историки, архитекторы, и проводят индивидуальные, а также групповые экскурсии.