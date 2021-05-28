РИАМО - 28 мая. Выездной трехдневный тренинг для многодетных семей стартовал в Подмосковье на базе центра образования имени преподобного Сергия в Сергиево-Посадском округе. Мероприятие открыла президент благотворительного фонда «Исток», председатель Московского областного регионального отделения Союза женщин России Екатерина Богдасарова, передает корреспондент РИАМО.

Организатором обучающей программы выступает Благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток» при поддержке Московского областного регионального отделения Союза женщин России и АНО развития женского социального творчества «Подруги».

«Человек является основой любого проекта. Человек, который способен организовать свою жизнь, привлечь ресурсы, уже успешен. Создать социальный проект может любой, для этого нужно оставаться неравнодушным и проявлять эмпатию. Желаю вам найти новый взгляд на привычные вещи», - сказала Екатерина Богдасарова в ходе церемонии открытия мероприятия.

В тренинге принимают участие многодетные семьи из пяти муниципалитетов Подмосковья: Каширы, Домодедова, Мытищ, Дмитровского и Сергиево-Посадского округов. В рамках трехдневной программы семьи станут участниками практикумов, конкурсов, интерактивных тренингов, соревнований и диспутов.

Семьи будут изучать азы социального проектирования, учиться предупреждать конфликты, пройдут финансовый ликбез. Также запланированы занятия по темам: «Пробный социальный ЕГЭ», «Умей сказать нет», «Социальное предпринимательство и социальный контракт», «Кулинарный поединок», «Безопасный интернет».