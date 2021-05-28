РИАМО (МЫТИЩИ) - 28 мая. Инспекторы эконадзора провели административное расследование по фактам нарушений природоохранного законодательства в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Поводом стало обращение жительницы города на портал «Добродел». Она пожаловалась на навалы мусора и загрязнение реки Учи.

«Виновником оказалась московская компания «Зебра», производящая столярные изделия. Установлено, что на землях, прилегающих к территории предприятия, беспорядочно размещены отходы производства. Но еще более серьезное нарушение компания допустила, сбрасывая ливневые воды без очистки через трубу на водоохранную зону реки Учи», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Помимо этого, в деятельности компании выявлен еще ряд нарушений. По итогам расследования на предприятие наложены 4 штрафа на общую сумму 610 тысяч рублей. Устранение нарушений находится на контроле Минэкологии региона.