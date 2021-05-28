Новый вокзал Москвы: что известно о «Восточном»

Выберите населенный пункт в Московском регионе, чтобы персонифицировать настройки сайта (погода, новости)

МоскваПодмосковье

Б

Богородский городской округ

В

Волоколамский городской округ

Г

Городской округ ПодольскГородской округ КоломнаГородской округ БалашихаГородской округ Шатура

Д

Дмитровский городской округ

И

Ивантеевка (г.о.)

К

Краснознаменск (г.о.)Красноармейск (г.о.)

Л

Ленинский городской округ

М

Можайский городской округМосква

Н

Наро-Фоминский городской округ

О

Орехово-Зуевский городской округОдинцовский городской округ

П

ПодмосковьеПушкинский городской округ

Р

Рошаль (г.о.)Рузский городской округРаменский городской округ

С

Сергиево-Посадский городской округ

Т

Талдомский городской округ

г

городской округ Лобнягородской округ Черноголовкагородской округ Звездный городок (ЗАТО)городской округ Люберцыгородской округ Молодежный (ЗАТО)городской округ Фрязиногородской округ Восход (ЗАТО)городской округ Дзержинскийгородской округ Воскресенскгородской округ Павловский Посадгородской округ Краснознаменск (ЗАТО)городской округ Мытищигородской округ Лотошиногородской округ Ступиногородской округ Электростальгородской округ Власиха (ЗАТО)городской округ Электрогорскгородской округ Домодедовогородской округ Егорьевскгородской округ Реутовгородской округ Пущиногородской округ Протвиногородской округ Химкигородской округ Луховицыгородской округ Клингородской округ Истрагородской округ Дубнагородской округ Серпуховгородской округ Долгопрудныйгородской округ Шаховскаягород Королёвгородской округ Котельникигородской округ Лосино-Петровскийгородской округ Каширагородской округ Солнечногорскгородской округ Серебряные Прудыгородской округ Бронницыгородской округ Жуковскийгородской округ Лыткариногородской округ Зарайскгородской округ Чеховгородской округ Красногорскгородской округ Щёлково
+19˚C
      
ВходРегистрация
Следи за жизнью
Москвы и Подмосковья
ВходРегистрация
НовостиАкцентыИсторииЛюдиШпаргалкиСпецпроектыИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыПресс-центр РиамоПодкастыСторизСообщить новость
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ КоломнеВ СолнечногорскеВ Серпухове
ПодкастыСторизИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыПресс-центр Риамо
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ КоломнеВ СолнечногорскеВ Серпухове

Поиск

  1. Шпаргалки
  2. Новый вокзал Москвы: что известно о «Восточном»
Шпаргалки

Новый вокзал Москвы: что известно о «Восточном»

Какие поезда будут прибывать на новый столичный вокзал и в чем его особенность, читайте в материале РИАМО.
© РИА Новости,   Илья Питалев
1

О Восточном вокзале

  сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

«Восточный» – десятый по счету вокзал в Москве, который расположился на востоке столицы в районе Гольяново, рядом со станциями МЦК «Локомотив» и метро «Черкизовская» Сокольнической линии. Дойти от вокзала до них можно по 50-метровой крытой галерее.

Вокзал рассчитан на поезда дальнего и транзитного следования. Отсюда 29 мая отправятся «Стриж» до Нижнего Новгорода и «Ласточка» до Иванова.

«Восточный» – первый железнодорожный вокзал, построенный в Москве за последние 100 лет. Он станет частью ТПУ «Черкизово», тем самым увеличив пассажиропоток пересадочного узла до порядка 74 тысяч человек.

Открытие Восточного вокзала в Москве>>

2

Инфраструктура вокзала

  Telegram-канал "Дептранс Москвы"

По инфраструктуре Восточный вокзал сильно отличается от своих предшественников. Здесь есть безбарьерная среда, Wi-Fi, зал ожидания повышенной комфортности, автоматические камеры хранения, комнаты матери и ребенка, универсальные билетные кассы и фуд-корт.

Также в основном здании будет несколько залов ожидания, которые рассчитаны на 2,5 тысячи человек. Места там оборудуют USB-зарядками.

На прилегающей к вокзалу территории появятся остановки общественного транспорта, перехватывающая парковка и стоянки. Всего площадь вокзального комплекса составит 9,6 тысяч м2.

Как отметили в РЖД, поезда будут приходить на две пассажирские платформы – высокую и низкую. Высокая – для транзитных поездов, а низкая – для тех, у кого Восточный вокзал является конечной остановкой.

Москва – не Венеция: каким будет речной транспорт в столице>>

3

Куда можно будет отправиться с вокзала

  сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

На Восточный вокзал намерены перевести27 пар поездов дальнего следования, прибывающих на Курский вокзал, который ждет масштабная реконструкция. Речь, в том числе, идет и о составах «Ласточка» и «Стриж», следующих по маршрутам Москва – Нижний Новгород и Москва – Иваново. Однако после реконструкции Курского вокзала часть поездов вновь вернется туда.

Здесь также будут проходить транзитные поезда из Санкт-Петербурга и Мурманска, которые едут через Москву в Адлер, Анапу, Белгород, Владикавказ, Волгоград, Ейск, Кисловодск, Махачкалу, Новороссийск, Челябинск и другие города России.

Восточный вокзал также нужен для запуска диаметра МЦД-4 «Киевско-Горьковский», чтобы обеспечить реверсивное движение. Открыть диаметр планируют до 2024 года.

Речной автобус VS метро: когда в Москве появится регулярный водный транспорт>>

4

Транспортная доступность

© РИА Новости,   Илья Питалев

Пассажиры Восточного вокзала смогут быстрее добираться до аэропортов благодаря пересадки на МЦК. Так, время в пути до станции «Окружная», с которой можно будет пересесть на аэроэкспресс до «Шереметьево», займет всего 18 минут.

Кроме того, жители Гольянова смогут в два раза быстрее добираться до метро – теперь их путь составит от 12 до 15 минут пешком.

Вокзал «Восточный» также снизит нагрузку на станции «Курская» Кольцевой и Арбатско-Покровской линий, а также на станцию «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской линии примерно 25 тысяч человек в сутки.

Как сэкономить время на общественном транспорте>>

5

Транспортная доступность

© РИА Новости,   Илья Питалев

Пассажиры Восточного вокзала смогут быстрее добираться до аэропортов благодаря пересадки на МЦК. Так, время в пути до станции «Окружная», с которой можно будет пересесть на аэроэкспресс до «Шереметьево», займет всего 18 минут.

Кроме того, жители Гольянова смогут в два раза быстрее добираться до метро – теперь их путь составит от 12 до 15 минут пешком.

Вокзал «Восточный» также снизит нагрузку на станции «Курская» Кольцевой и Арбатско-Покровской линий, а также на станцию «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской линии примерно 25 тысяч человек в сутки.

Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"

ВокзалыМосква
Оцените этот материал:

Комментарии

Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии

Следующий материал

Актуальное

На главной

Показать ещё