Новый вокзал Москвы: что известно о «Восточном»

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сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы

«Восточный» – десятый по счету вокзал в Москве, который расположился на востоке столицы в районе Гольяново, рядом со станциями МЦК «Локомотив» и метро «Черкизовская» Сокольнической линии. Дойти от вокзала до них можно по 50-метровой крытой галерее.

Вокзал рассчитан на поезда дальнего и транзитного следования. Отсюда 29 мая отправятся «Стриж» до Нижнего Новгорода и «Ласточка» до Иванова.

«Восточный» – первый железнодорожный вокзал, построенный в Москве за последние 100 лет. Он станет частью ТПУ «Черкизово», тем самым увеличив пассажиропоток пересадочного узла до порядка 74 тысяч человек.

Открытие Восточного вокзала в Москве>>