Новый вокзал Москвы: что известно о «Восточном»

О Восточном вокзале
«Восточный» – десятый по счету вокзал в Москве, который расположился на востоке столицы в районе Гольяново, рядом со станциями МЦК «Локомотив» и метро «Черкизовская» Сокольнической линии. Дойти от вокзала до них можно по 50-метровой крытой галерее.
Вокзал рассчитан на поезда дальнего и транзитного следования. Отсюда 29 мая отправятся «Стриж» до Нижнего Новгорода и «Ласточка» до Иванова.
«Восточный» – первый железнодорожный вокзал, построенный в Москве за последние 100 лет. Он станет частью ТПУ «Черкизово», тем самым увеличив пассажиропоток пересадочного узла до порядка 74 тысяч человек.
Инфраструктура вокзала
По инфраструктуре Восточный вокзал сильно отличается от своих предшественников. Здесь есть безбарьерная среда, Wi-Fi, зал ожидания повышенной комфортности, автоматические камеры хранения, комнаты матери и ребенка, универсальные билетные кассы и фуд-корт.
Также в основном здании будет несколько залов ожидания, которые рассчитаны на 2,5 тысячи человек. Места там оборудуют USB-зарядками.
На прилегающей к вокзалу территории появятся остановки общественного транспорта, перехватывающая парковка и стоянки. Всего площадь вокзального комплекса составит 9,6 тысяч м2.
Как отметили в РЖД, поезда будут приходить на две пассажирские платформы – высокую и низкую. Высокая – для транзитных поездов, а низкая – для тех, у кого Восточный вокзал является конечной остановкой.
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Куда можно будет отправиться с вокзала
На Восточный вокзал намерены перевести27 пар поездов дальнего следования, прибывающих на Курский вокзал, который ждет масштабная реконструкция. Речь, в том числе, идет и о составах «Ласточка» и «Стриж», следующих по маршрутам Москва – Нижний Новгород и Москва – Иваново. Однако после реконструкции Курского вокзала часть поездов вновь вернется туда.
Здесь также будут проходить транзитные поезда из Санкт-Петербурга и Мурманска, которые едут через Москву в Адлер, Анапу, Белгород, Владикавказ, Волгоград, Ейск, Кисловодск, Махачкалу, Новороссийск, Челябинск и другие города России.
Восточный вокзал также нужен для запуска диаметра МЦД-4 «Киевско-Горьковский», чтобы обеспечить реверсивное движение. Открыть диаметр планируют до 2024 года.
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Транспортная доступность
Пассажиры Восточного вокзала смогут быстрее добираться до аэропортов благодаря пересадки на МЦК. Так, время в пути до станции «Окружная», с которой можно будет пересесть на аэроэкспресс до «Шереметьево», займет всего 18 минут.
Кроме того, жители Гольянова смогут в два раза быстрее добираться до метро – теперь их путь составит от 12 до 15 минут пешком.
Вокзал «Восточный» также снизит нагрузку на станции «Курская» Кольцевой и Арбатско-Покровской линий, а также на станцию «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской линии примерно 25 тысяч человек в сутки.
Транспортная доступность
Пассажиры Восточного вокзала смогут быстрее добираться до аэропортов благодаря пересадки на МЦК. Так, время в пути до станции «Окружная», с которой можно будет пересесть на аэроэкспресс до «Шереметьево», займет всего 18 минут.
Кроме того, жители Гольянова смогут в два раза быстрее добираться до метро – теперь их путь составит от 12 до 15 минут пешком.
Вокзал «Восточный» также снизит нагрузку на станции «Курская» Кольцевой и Арбатско-Покровской линий, а также на станцию «Чкаловская» Люблинско-Дмитровской линии примерно 25 тысяч человек в сутки.
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