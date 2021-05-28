РИАМО - 28 мая. График движения пригородных поездов Савеловского направления МЖД будет скорректирован 1–4 и 7–10 июня с 08:00 до 16:00, в связи с этим будут запущены компенсационные автобусы, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.
В связи с путевыми работами в указанные периоды не будет движения на участке Дмитров – Каналстрой. У ряда электропоездов изменится время отправления и прибытия. Пригородные поезда до станций Дубна, Талдом и Савелово проследуют по укороченным маршрутам.
Для пассажиров назначены компенсационные автобусы: Дмитров - Савелово, Савелово - Дмитров, Дубна - Дмитров, Дмитров - Дубна.
Для проезда необходимо предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Внимание пассажиров обращают на то, что фактическое время отправления зависит от дорожной ситуации по маршруту следования.
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