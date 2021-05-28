РИАМО - 28 мая. Первую в этому году дезинсекцию поверхности водоемов провели в столице, их будут обрабатывать до наступления холодов, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В столице установилась благоприятная погода, она хороша для роста популяции комаров. Сократить число насекомых в местах отдыха горожан помогает дезинсекция поверхности водоемов и трехметровой береговой полосы.

Специализированный раствор безопасен для людей, животных и обитателей водоемов.

Работы проводят до первых осенних холодов. Первую дезинсекцию уже выполнили на Верхнем и Нижнем Люблинских прудах.

Москвичам рекомендовали брать с собой на прогулку защитный спрей, так как на особо охраняемых природных территориях любая обработка запрещена.