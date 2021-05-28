РИАМО - 28 мая. Двенадцатилетний Макар Земцов из подмосковного Реутова стал обладателем золотой медали XX молодежных Дельфийских игр, прошедших в Перми, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

Воспитанник школы №7 Реутова Макар Земцов блестяще выступил в номинации «Саксофон», исполнив известные музыкальные произведения перед компетентным жюри молодежных Дельфийских игр России. Он завоевал золотую медаль творческих соревнований среди участников в возрасте 10-13 лет.

«Поздравляю ученика школы №7 Макара Земцова, его педагогов и родителей с отличным выступлением на ХХ Дельфийских играх. В свои 12 лет Макар смог стать одним из лучших среди более двух тысяч конкурсантов, блестяще сыграв на саксофоне перед строгим жюри. Уверен, что только долгая подготовка, упорство и целеустремленность, проявленные в ходе учебы, помогли показать такой достойный результат на уровне всей страны. Так держать!» - сказал Каторов.

Музыкальное образование Земцов получает в структурном подразделении ДМШ имени Д.Д. Шостаковича - детской школе искусств «Кусково».

В двадцатых Дельфийских играх, прошедших в Перми в мае 2021 года, приняли участие команды из 65 субъектов Российской Федерации, за победу в 28 номинациях боролись более двух тысяч человек. Московскую область представляли 36 воспитанников детских школ искусств и колледжей, они завоевали 14 медалей: шесть золотых, пять серебряных, три бронзовые и восемь специальных дипломов.