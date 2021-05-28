РИАМО - 28 мая. Полиция задержала троих женщин в городском округе Электросталь, которые обманным путем похищали пожилых мужчин и уговаривали их переписать свои квартиры в дар, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Две ранее судимые женщины 1967 и 1968 годов рождений подыскивали одиноких пожилых людей и принуждали их жениться на своей знакомой 1974 года рождения. Затем они подготавливали на имя супруги договор дарения на принадлежащие мужчинам квартиры», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

После этого они незаконно удерживали жертв и принуждали их вести асоциальный образ жизни.

Полиция полагает, что обвиняемые причастны к совершению как минимум двух таких преступлений в округе Электросталь. Преступление квалифицируется, как «мошеннические действия, связанные с лишением права собственности граждан на недвижимое имущество».

Петрова добавила, что установлено местонахождение одного из пострадавших, розыск второго продолжается.

Продолжается комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Также проверяется на причастность и участковый полиции УМВД России по г.о. Электросталь.