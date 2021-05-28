РИАМО - 28 мая. Полиция задержала троих женщин в городском округе Электросталь, которые обманным путем похищали пожилых мужчин и уговаривали их переписать свои квартиры в дар, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
После этого они незаконно удерживали жертв и принуждали их вести асоциальный образ жизни.
Полиция полагает, что обвиняемые причастны к совершению как минимум двух таких преступлений в округе Электросталь. Преступление квалифицируется, как «мошеннические действия, связанные с лишением права собственности граждан на недвижимое имущество».
Петрова добавила, что установлено местонахождение одного из пострадавших, розыск второго продолжается.
Продолжается комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Также проверяется на причастность и участковый полиции УМВД России по г.о. Электросталь.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии