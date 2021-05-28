РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мая. Корпус №22 жилого комплекса «Пятницкие кварталы» в подмосковном Красногорске планируют достроить в декабре текущего года, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

Начальник управления контрольно-надзорных мероприятий в сфере долевого строительства областного Главгосстройнадзора Илья Рожко вместе с представителями застройщика ООО «СабУрбан» и ООО «МТК» провели очередную встречу с дольщиками корпуса №22 в ЖК «Пятницкие кварталы».

В ходе встречи дольщикам рассказали о финансовых вложениях застройщика в строительство дома и ответили на интересующие вопросы.

На данный момент на объекте ведутся кладка стен и перегородок, устройство фасада и кровли, внутренних инженерных систем, монтаж окон. На стройплощадке задействовано более 90 рабочих и две единицы техники.

Застройщик соблюдает график строительства, взятый темп позволяет завершить все работы в декабре 2021 года.

Главгосстройнадзор держит строительство ЖК «Пятницкие кварталы» на особом контроле с 2018 года. За это время было завершено возведение пяти жилых домов, обеспечены права более 1,6 тыс. дольщиков.