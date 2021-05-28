РИАМО - 28 мая. Сотрудники ДПС открыли стрельбу из табельного оружия для задержания водителя каршеринга, который отказался остановиться по требованию полиции, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

Автомобиль каршеринга грубо нарушал ПДД на северо-востоке города. Водитель выезжал на встречку и подвергал опасности других участников движения.

Кроме того, мужчина также проигнорировал законные требования инспекторов об остановке и попытался скрыться.

В ходе преследования нарушителя сотрудники полиции применили табельное оружие — они прострелили переднее левое колесо, но хулиган продолжал движение. Тогда выстрелами повредили заднее колесо машины и в итоге задержали водителя.

Выяснилось, что мужчина был пьян. В отношении него составили административные протоколы.

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