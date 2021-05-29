Чтобы ребенок смог вырасти успешным человеком и умел в будущем обращаться с деньгами, его с ранних лет нужно учить финансовой грамотности. Однако эти сложные темы, как правило, не очень интересны детям. Обозреватель РИАМО составила подборку увлекательных книг, которые в легкой форме расскажут, кто такие бизнесмены и инвесторы, а также объяснят сложные вещи простым языком.

Бодо Шефер «Пес по имени Мани»

Начинать учить ребенка финансовой грамотности лучше с раннего детства, так как именно в это время он легко усваивает новую информацию. Еще лучше, если детям будут рассказывать о деньгах в форме доброй истории.

Книгу Бодо Шефера «Пес по имени Мани» уже оценили родители и дети со всего мира. В ней автор рассказывает добрую и красочную историю про лабрадора – финансового гения. Он учит маленьких читателей не только, как правильно обращаться с деньгами, но и принципам мышления успешного человека. Так ребенок в интересной подаче узнает всю необходимую информацию и запомнит ее надолго.

Детские книги на все времена: топ‑10 для домашней библиотеки>>

Дмитрий Васин «Деньги и бизнес для детей»

Сами по себе слова «деньги», «бизнес», «инвестор» довольно тяжелые для восприятия детьми. Однако это совсем не значит, что тему финансовой грамотности стоит избегать – нужно научиться говорить просто о сложном.

Книга «Деньги и бизнес для детей» Дмитрия Васина написана специально для читателей от семи лет и старше. Она доступно рассказывает о том, как устроена экономика, как зарабатывать деньги, а также кто такие инвесторы и бизнесмены. Следует отметить, что такая понятная книга пригодится и взрослым.

Что почитать, пока ищешь работу: бизнес‑литература для востребованных специалистов>>

Игорь Липсиц «Новые удивительные приключения в стране Экономика»

Просто о сложном пишет и Игорь Липсиц в книге «Новые удивительные приключения в стране Экономика». Там легко и весело рассказывается о скучных и запутанных законах древней и вечно молодой страны Экономика.

В книге подросток сможет найти ответы на многие вопросы, например, что такое торговля и валютные курсы, конкуренция и инфляция, а также почему одни люди богатые, а другие – нет.

Автор уверен, что эту книгу можно по праву считать учебником для детей по основам рыночной экономики. Взрослым также будет что там почерпнуть.

Что почитать с детьми: подборка книг для разных возрастов>>

Алексей Гридин «Обращайся с деньгами «по-взрослому». Финансовая грамотность для детей от мобайликов»

Алексей Гридин, уверен, что его книга «Обращайся с деньгами «по-взрослому». Финансовая грамотность для детей от мобайликов» уникальна и является ключом к будущему успеху детей.

В ней сказочные персонажи – мобайлики – рассказывают, как ставить цели в жизни, исполнять мечты и правильно управлять финансами. На страницах книги юным читателям также объясняют сложные экономические термины и дают рекомендации по сохранению семейного бюджета. Автор рекомендует родителям читать ее вместе с детьми, а после помочь им применить полученные знания на практике.

«Шантарам» и «Девушка в поезде»: 10 бестселлеров московского региона>>

Кира Вермонд «Как работают деньги. Ты и бизнес»

Канадская писательница Кира Вермонд уверена, что изолирование детей от семейного бюджета – распространенная ошибка. По ее мнению, они должны участвовать в обсуждении покупок и высказывать свое мнение на этот счет. Однако не следует ругать детей за ошибки – лучше хвалить их за попытки. Об этом и многом другом она написала в своей книге «Как работают деньги. Ты и бизнес».

От теории к практике

После прочтения книг следует перейти от теории к практике, чтобы закрепить полученные знания. Например, можно отправить ребенка за продуктами с небольшой суммой денег. Лучше всего на первом этапе для самостоятельной оплаты подойдут не деньги, а различные сертификаты – сейчас они есть практически у каждого ритейлера. Однако не у всех есть специальные карты для детей.

Сеть «Читай город» предлагает «Личную карту читай-агента» номиналом 500 и 1000 рублей. С ее помощью юные читатели смогут самостоятельно купить книги в магазине. У карты есть возрастное ограничение 12+, что позволит оградить ребенка от покупок, не соответствующих возрасту. Так родитель частично контролирует процесс, но при этом дает ребенку почувствовать некоторую финансовую свободу.