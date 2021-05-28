РИАМО - 28 мая. Роспотребнадзор посоветовал гражданам РФ, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию, привиться вакциной от заболевания спустя несколько месяцев, сообщает Федеральное агентство новостей.

Люди, которые уже переболели коронавирусом, обзаводятся естественным иммунитетом. Тем не менее специалисты не могут быть точно уверены в его длительности и в том, насколько хорошо он защищает своего носителя.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что вакцины более эффективны в этом плане.

В надзорном ведомстве также указали на отсутствие доказательств, что вакцины, в том числе от Covid-19, влияют на способность иметь детей. На текущий момент все отечественные препараты от коронавирусной инфекции прошли испытания по оценке влияния на потомство.

В России за сутки выявили 9252 случая инфицирования коронавирусом. Умерли 404 человека, выздоровели 9385 человек. С начала пандемии в РФ выявили 5 044 459 случаев коронавируса, умерли 120 406 заразившихся, вылечились от инфекции 4 661 234 человека.

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