РИАМО - 28 мая. На трек «Информационные технологии» четвертого конкурса «Лидеры России» зарегистрировались 16 015 человек из 85 регионов России и 45 стран мира, сообщает пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей».

На данный трек больше всего заявок поступило от жителей Центрального федерального округа – 45,2%, на втором месте – Приволжский федеральный округ (14,2%), на третьем – Северо-Западный (13,5%). Далее по количеству регистраций идут Сибирский (7,8% заявок), Уральский (7,4%), Южный (6,5%), Дальневосточный (3,4%) и Северо-Кавказский (2% заявок) федеральные округа.

«Топ-5 государств по числу зарегистрированных участников – Казахстан, Республика Беларусь, Украина, Киргизия, Узбекистан. Рад, что в конкурсе по нашему направлению зарегистрировалось такое количество участников и интерес к работе в России проявляют граждане других стран. Трек «Информационные технологии» стал третьим по популярности среди других специализаций», – сказал зампред правительства РФ, куратор трека «Информационные технологии» Дмитрий Чернышенко.

По его словам, топ-10 регионов-лидеров по количеству регистраций: Москва (3353 заявки), Санкт-Петербург (1090), Московская область (844), Свердловская область (356), Республика Татарстан (303), Краснодарский край (288), Новосибирская (252), Нижегородская (240), Самарская (213) и Ростовская (196) области.

На трек «Информационные технологии» подало заявки 84% мужчин и 16% — женщин. Основные отрасли деятельности участников трека: информационные технологии, банки и страхование, телекоммуникации и связь, образование, государственная служба, энергетика, транспорт и логистика, реклама и маркетинг, ритейл и строительство.

Наставниками трека «Информационные технологии» выступают лучшие в России представители информационных технологий и инноваций: министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева и другие.

Победители трека «Информационные технологии», помимо наставничества от лучших представителей сферы информационных технологий и инноваций в России, получат также приглашения на работу в органы госвласти и подведомственные организации, компании с государственным участием и крупные холдинги.

Конкурс «Лидеры России» реализуется по поручению президента России Владимира Путина с 2017 года и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 самостоятельных проектов. Конкурсный отбор участников проводится на основе многоступенчатой системы отбора, с помощью которой оценивается уровень развития управленческих компетенций. Участие в проекте доступно жителям любой географической точки мира.