РИАМО - 28 мая. В настоящий момент ситуация с коронавирусной инфекцией на территории Москвы стабилизировалась, по итогам недели роста заболеваемости не отмечается, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Она (ситуация с Covid-19 - ред.) стабилизировалась, <…> уже нет недельного такого роста. За прошлую неделю упали (показатели - ред.) и по госпитализации, и по количеству выявленных больных», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Мэр напомнил, что горожанам необходимо и дальше активно прививаться от Covid-19, чтобы побороть инфекцию.
За прошедшие сутки в столице выявили 3274 случая Covid-19. Всего в Москве за пандемию зарегистрировано 1 170 396 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Умерло 19 940 человек, выздоровело 1 055 130 пациентов.
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