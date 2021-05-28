РИАМО - 28 мая. Согласно данным опроса о летней занятости детей, который прошел в соцсетях, большинство юных жителей Подмосковья (более 52%) проведут лето на даче или в деревне с бабушками и дедушками. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

Всего в опросе приняли участие более 1,3 тыс. человек.

Выяснилось, что 40% участников опроса текущим летом планируют съездить с детьми на море, еще 33% сказали, что дети проведут каникулы дома под присмотром родителей, родственников или нянь.

«К сожалению, 15% опрошенных родителей поделились тем, что их дети этим летом будут дома одни и без присмотра. Для нас важно, чтобы эта цифра с каждым годом становилась все меньше, чтобы как можно больше детей любых возрастов были заняты организованным отдыхом, а подростки посещали профильные лагеря, занимались дворовым спортом, участвовали в волонтерских или трудовых бригадах», — сказала Мишонова.

Кроме того, еще 6% детей планируют этим летом подработать, свыше 20% — отдохнут в лагерях — стационарных, городских или школьных, а 7% — самые маленькие — будут посещать дежурные группы в детских садах.

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