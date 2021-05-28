РИАМО - 28 мая. Согласно данным опроса о летней занятости детей, который прошел в соцсетях, большинство юных жителей Подмосковья (более 52%) проведут лето на даче или в деревне с бабушками и дедушками. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.
Всего в опросе приняли участие более 1,3 тыс. человек.
Выяснилось, что 40% участников опроса текущим летом планируют съездить с детьми на море, еще 33% сказали, что дети проведут каникулы дома под присмотром родителей, родственников или нянь.
Кроме того, еще 6% детей планируют этим летом подработать, свыше 20% — отдохнут в лагерях — стационарных, городских или школьных, а 7% — самые маленькие — будут посещать дежурные группы в детских садах.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии