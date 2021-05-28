РИАМО - 28 мая. Очистку 22 озер и прудов завершат в Подмосковье к 19 сентября в рамках губернаторской программы, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Осенью прошлого года на портале «Добродел» прошло голосование по выбору прудов для очистки. В нем приняли участие более 11 тыс. жителей, которые отобрали по одному водоему в 22 муниципалитетах», — сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

В частности, будут очищены Верхний пруд на реке Закзе во Власихе, пруд на реке Самаринке в Одинцовском округе, пруд вблизи ЖК «Стахановский» в Электрогорске, пруд около улицы Геологов в Домодедове.

Кроме того, работы проведут на водоемах в Чехове, Серпухове, Лотошине, Егорьевске, Щелкове, Серебряных Прудах, Солнечногорске, Павловском Посаде, Черноголовке, Истре, Люберцах, Шаховской, а также в Дмитровском, Волоколамском, Сергиево-Посадском, Наро-Фоминском, Богородском и Можайском округах. Полный список водоемов опубликован на сайте областного Минэкологии.

Всего в течение трех лет по губернаторской программе в Подмосковье расчистят 100 водоемов. В июле-августе на «Доброделе» пройдет новое голосование, по итогам которого отберут 60 прудов для расчистки в 2022 году. Еще 18 водоемов приведут в порядок в 2023 году.

«Технология санитарной очистки отработана и опробована. Главная задача — не навредить существующей экосистеме водоема, сохранить его самобытность. Мы чистим берега, выкашиваем лишнюю растительность, убираем донный мусор. Извлеченный мусор затем направляется на перерабатывающие комплексы, где из него извлекают полезные фракции, пригодные для вторичного использования», — добавил Разин.

Для очистки водоемов используется многофункциональная машина-амфибия. С ее помощью недавно был расчищен пруд во Власихе, там извлекли порядка 80 кубометров мусора. Машина отличается надежностью и маневренностью, она способна добраться до труднодоступных мест. В этом году Подмосковье планирует закупить пять таких устройств.

С 2012 года в Московской области было расчищено и реабилитировано 10 участков рек протяженностью 60 км. В течение двух ближайших лет предстоит очистить 25 км реки Клязьмы в Пушкинском округе, Королеве и Мытищах, 7 км реки Воймеги в Шатуре, а также участок Малаховского озера в Люберцах.

Финансирование программы по очистке прудов в Подмосковье составит 120 млн рублей>>