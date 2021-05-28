РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. До 7 июня в подъезде дома №5 по улице Волковской в Люберцах устранят намокание стены из-за протечки кровли, сообщает управление ЖКХ администрации муниципалитета.

По сигналу жителя дома №5 по улице Волковской 27 мая начальник управления ЖКХ администрации округа Владимир Караваев совместно со специалистами УК АО «ЛГЖТ» провел комиссионное обследование подъезда №1.

По итогам осмотра установлено, что в пролетах подъезда на 3 и 4 этажах обнаружено намокание стены из-за протечки кровли. 25 мая работники УК произвели ремонт кровли. До 7 июня будут проведены работы по устранению последствий протечки в подъезде.

Если у жителей есть замечания по содержанию жилищного фонда, их просят обращаться в ЕДС ЖКХ городского округа Люберцы по телефонам: 8(495)103-44-33; 8(800)301-44-33; *5-105.