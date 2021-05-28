РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 мая. Благотворительный футбольный матч в поддержку юного жителя Красногорска, который страдает спинально-мышечной атрофией (СМА), проведут в День защиты детей, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Благотворительный матч в помощь Саше Веселову пройдет в Красногорске 1 июня. Акцию проводит ФК «Зоркий» на стадионе «Машиностроитель».

В день матча болельщики смогут купить клубную атрибутику. Полученные деньги пойдут на сбор для маленького Саши. Помимо игры зрители смогут посмотреть живое выступление резидентов городского объединения рок-музыкантов «Рокстория» Олега Рощина, Евгении Шичкиной и Ильи Быкова. Акцию поддержит благотворительный фонд «Вера в Жизнь».

Саше Веселову врачи поставили диагноз спинально-мышечная атрофия 2 типа. Чтобы Саша смог расти, развиваться и жить полноценной жизнью, ведется сбор средств на дорогостоящий препарат Zolgensma, который вводится однократно, но нужно успеть до наступления 2-летнего возраста. Стоимость укола - 175 млн рублей.