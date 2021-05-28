РИАМО - 28 мая. Не все московские кафе и рестораны готовы организовать зоны для привитых от Covid-19 гостей ввиду маленькой площади заведений. Кроме того, некоторые рестораторы считают неэтичным проводить разделение гостей по признаку вакцинации. Об этом РИАМО сообщили представители отрасли.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил предпринимателям создать в ресторанах «свободные от Covid-19» зоны. По мнению мэра, в таких зонах смогут находиться только те посетители, которые прошли вакцинацию от коронавируса.

В столичном ресторане Yoko готовы организовать подобное пространство, однако, сделать это будет довольно трудно.

«Мы бы с удовольствием сделали такое место, но у нас очень маленький ресторан. Я не думаю, что у нас здесь есть такие зоны, где можно будет отдельно посадить людей, которые сделали прививки. Если это будет необходимо, мы, конечно, эту зону сделаем, несколько столиков выделим», - сказал представитель заведения.

Сотрудник ресторана «Необыкновенный» рассказал, что в зале соблюдаются все меры антиковидной безопасности, поэтому нет смысла разделять гостей по зонам.

«Мы не можем позволить себе такое (выделить «свободную от ковида» зону - ред.). Или это будет просто антиковидный ресторан, или мы принимаем всех гостей. Мы соблюдаем все меры безопасности, поэтому в нашем ресторане все гости могут чувствовать себя безопасно», - сказал работник «Необыкновенного».

Представитель столичного ресторана Gusto отметил, что в заведении не поддерживают предложение мэра.

«Мы относимся к этой идее негативно. Из-за маленькой площади ресторан не может себе позволить обустройство отдельной зоны. Более того, мы считаем неправильным разделять гостей», - сказал собеседник агентства.

Против инициативы разводить посетителей по разным зонам также выступает ресторан «Vаниль».

«Такими действиями мы разделяем гостей. На месте посетителя я была бы искренне против такого решения», - сказала представительница ресторана.

Как сообщили в ресторане «Лангуст», здесь готовы выделить зону для привитых от коронавируса, если власти дадут соответствующее распоряжение.

«Раз мэр сказал, значит, надо делать. Если придет распоряжение из управы, мы приложим все усилия», - сказал сотрудник ресторана.

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