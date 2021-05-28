РИАМО - 28 мая. Московские девятиклассники написали основной государственный экзамен (ОГЭ) по математике, в котором приняли участие почти 95 тыс. человек, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

Экзамен проводился 27 и 28 мая. ОГЭ по математике длится 3 часа 55 минут. Во всех пунктах проведения экзаменов обеспечили соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических требований.

«Участникам разрешено пользоваться линейкой без справочной информации для построения чертежей и рисунков, а также выданными справочными материалами, содержащими основные формулы курса математики образовательной программы основного общего образования», — сказала глава регионального центра обработки информации Москвы Оксана Карклина.

В этом году выпускники 9 классов проходят итоговую аттестацию только по двум обязательным предметам — русскому языку и математике. Экзамены по предметам по выбору не проводятся.

Участники с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды для получения аттестата могут сдать только один предмет по своему выбору — русский язык или математику в форме ОГЭ или государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

Основной период ГИА-9 в этом году проходит с 24 мая по 2 июля. Уже прошли экзамены по русскому языку и математике.

Для участников, пропустивших основные сроки сдачи экзаменов или не завершивших его написание по уважительной причине, предусмотрены резервные сроки: 8 июня — русский язык, 16 июня — математика.

В дополнительные резервные сроки (30 июня и 2 июля) будут сдавать экзамены участники, пропустившие по уважительной причине сдачу в основные и резервные сроки или получившие неудовлетворительный результат по одному из предметов. Кроме этого, предусмотрен дополнительный период проведения ОГЭ и ГВЭ: он пройдет с 3 по 15 сентября.

Результаты экзаменов по математике от 27 и 28 мая участники смогут узнать не позднее 2 и 4 июня соответственно. Ознакомиться с ними можно на ффициальном портале мэра и правительства Москвы и в своей образовательной организации.

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