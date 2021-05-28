РИАМО - 28 мая. Подмосковная прокуратура организовала проверку после падения топора на руку малолетней девочке в Пушкинском округе, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Ребенок в возрасте 1,5 лет получил травму в селе Ельдигино 27 мая. После инцидента девочку экстренно госпитализировали.

Во время проверки прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего. Кроме того, орган даст оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.

По данным СМИ, на левую руку ребенка упал топор, который обрубил ногтевую и среднюю фаланги двух пальцев.