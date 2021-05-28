РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 мая. Строительство детского сада на 250 мест завершат в Королеве в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

По итогам проведения аукциона на проектирование и строительство детского сада на улице Академика Легостаева контракт заключен с АО «Автобытдор».

«Новый детский сад сможет принять 250 малышей. Завершить строительство нового объекта образования планируется в 2023 году», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Проектирование и строительство нового детского сада предусмотрено государственной программой Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Единые закупки на строительство и проектирование также называются закупками «под ключ». По их результатам подрядчики могут оперативно подготовить проектную документацию и сразу приступать к строительству социально значимых объектов, что позволяет сократить общий срок строительства более чем на три месяца.

В 2021 году закупки «под ключ» по объектам образования будут размещены еще в семи городских округах: Одинцовском, Ленинском, Волоколамском, Красногорске, Ступине, Солнечногорске и Мытищах.