РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. В Люберцах на улице Московской приступили к строительству повысительной водопроводной насосной станции в рамках федерального проекта «Чистая вода», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Строительство повысительной насосной станции на улице Московской возле дома №1 обеспечит нужный напор воды на участке водопроводной сети в многоэтажных домах. Мы приступили к работам. Также в текущем году начнем реконструкцию ВЗУ в поселке Калинина. Установим станцию осветления и обезжелезивания воды, а также обратный осмос. Этот ВЗУ снабжает водой 17 тыс. люберчан», - отметил Ружицкий.

В рамках инвестиционной программы АО «Люберецкий Водоканал» заменит внутриплощадочные сети ВЗУ-16. Данный объект ЖКХ обеспечивает водой более 25 тыс. человек, проживающих в районе улицы 8 Марта в Люберцах.

Кроме того, достигнута договоренность об увеличении подачи московской воды в поселках.

«Планируется построить два участка водовода протяженностью более 7 км от Томилина до нового микрорайона в Мирном и далее до Октябрьского. Этого ждут более 45 тыс. наших жителей», - подчеркнул глава округа.

Помимо этого, до 2022 года запланирована реконструкция ВЗУ «Звездочка». Водозаборный узел обеспечивает водой жителей деревни Мотяково и близлежащих населенных пунктов городского округа. ВЗУ «Звездочка» введен в эксплуатацию в 2010 году.