РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. Во время акции, посвященной Всемирному дню против табакокурения, медики рассказали студентам Люберецкого техникума имени Ю.А. Гагарина о вреде сигарет, сообщили в Люберецкой областной больнице.

Врач организационно-методического кабинета врачебно-физкультурного диспансера Люберецкой областной больницы Галина Васильева совместно с заведующей Люберецким психоневрологическим диспансером Марией Устиновой организовали массовую акцию для студентов Люберецкого техникума имени Ю.А. Гагарина. Ее посвятили Всемирному дню против табакокурения, который отмечается 31 мая.

Охват участников акции составил более 350 студентов. Им рассказали о вреде курения.