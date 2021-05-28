РИАМО - 28 мая. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 746 случаев Covid-19, наибольшее число заболеваний коронавирусом зафиксировали в Люберцах (72) и Балашихе (63), сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусной инфекцией.

55 случаев Covid-19 за сутки выявили в Пушкине, 43 – в Красногорске, 42 – в Мытищах, 37 – в Королеве, 35 – в Сергиевом Посаде, 27 – Орехово-Зуевском округе, 25 – в Наро-Фоминском округе, 22 – в Домодедове, по 19 – в Дзержинском, Коломне и Подольске, по 18 – в Дмитрове и Одинцове, по 16 – в Богородском и Ивантеевке, по 15 – в Краснознаменске, Раменском и Химках, 14 – в Рузе, 12 – в Котельниках и Ступине, 11 – в Серебряных Прудах.

По восемь случаев коронавируса зафиксировали в Кашире, Можайске, Озерах и Электрогорске, по семь – в Пущине и Шаховской, по шесть – в Воскресенске, Клину, Щелкове и Электростали, по пять – в Истре и Серпухове, четыре – в Ленинском, по три – в Егорьевском, Лыткарине и Чехове, по два – в Волоколамском округе и Шатуре.

По одному случаю коронавирусной инфекции удалось выявить в Бронницах, Долгопрудном, Зарайске, Лобне, Лосино-Петровском округе, Луховицах, Павловском Посаде, Солнечногорске и Талдоме.

Ни одного случая Covid-19 за сутки не зафиксировали во Власихе, Дубне, Жуковском, Звездном городке, Лотошине, Молодежном, Протвине, Реутове, Рошале, во Фрязине и Черноголовке.

С начала пандемии в Подмосковье зарегистрировали 268 959 случаев коронавирусной инфекции. За пандемию скончались 6 118 человек, выздоровели после лечения 220 431 пациентов.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>