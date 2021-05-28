РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 мая. Племзавод «Барыбино» в Домодедове закупил 59 коров голштино-фризской породы из Чехии, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Партия коров голштино-фризской породы прибыла в Подмосковье из Чехии. 59 голов приобрело «Барыбино» – ведущий племенной завод по разведению крупного рогатого скота и крупнейшее предприятие по производству молока в регионе. Поголовье КРС завода насчитывает порядка 9,4 тыс. голов, в том числе коров – 3,9 тыс. голов. Валовое производство молока племзавода составляет свыше 25 тыс. т», – сказал глава Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.

Все животные пройдут обязательный 30-дневный карантин, во время которого ветеринары проведут исследования с целью предотвращения проникновения на территорию страны опасных инфекционных заболеваний животных. После этого будет принято решение о соединении животных с основным молочным стадом.

С начала года рост поголовья крупного рогатого скота в Подмосковье составил более 2 тыс. голов, или 5,5%. Надой на одну корову в Московской области – около 22 л молока.