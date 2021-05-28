РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 мая. В Королеве 2 июня откроют III летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Церемония открытия начнется в ЦДК имени Калинина 2 июня в 19:00.

Гостям церемонии открытия представят превью электродрамы «Безымянная звезда» по пьесе М. Себастьяна. Перед началом показа гости смогут ознакомиться с выставкой, посвященной деятельности Константина Станиславского, а в специально созданном «Космокафе» пройдет музыкальная лаунж-программа с участием артистов Московского Губернского театра, в которой прозвучат документальные истории первых космонавтов разных стран.

«Фабрика Станиславского»

Сам III летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» пройдет со 2 по 10 июня в Москве и Подмосковье. Фестиваль собрал театры, режиссеров и актеров, убежденных в том, что имя Станиславского, его учение по-прежнему значимы для современного театра. В афише фестиваля – спектакли театров Москвы, Новосибирска, Новокуйбышевска, Твери, Рязани, Иванова и Петрозаводска. В рамках фестиваля также пройдут практические лаборатории и профессиональные тренинги для студентов театральных вузов.

Основной площадкой фестиваля станет Московский Губернский театр, также показы пройдут в Театре им. Вахтангова, московском театре «Сфера» и в подмосковных Королеве, Жуковском и Ногинске.

«Театры в мире занимаются поисками новых форм, прочтений, осмысливания. Где-то это интересные талантливые эксперименты, где-то нет. За новой формой все равно стоит человек, личность, актер. Я искренне рада за студентов – начинающих актеров – и за актерские коллективы, которые съедутся на «Фабрику Станиславского» из самых дальних уголков страны. Опыт прошлых лет показал, что уроки театра от ведущих преподавателей, режиссеров и театроведов, которые дарит этот фестиваль, становятся важным этапом в биографии этих ребят, дают мощный импульс на профессиональном пути», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

По итогам конкурсной программы будут названы лауреаты премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роль, а также за лучший актерский ансамбль.

Организаторы фестиваля – Московский Губернский театр и фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Московской области.