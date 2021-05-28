РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 мая. В Королеве 2 июня откроют III летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.
Церемония открытия начнется в ЦДК имени Калинина 2 июня в 19:00.
Гостям церемонии открытия представят превью электродрамы «Безымянная звезда» по пьесе М. Себастьяна. Перед началом показа гости смогут ознакомиться с выставкой, посвященной деятельности Константина Станиславского, а в специально созданном «Космокафе» пройдет музыкальная лаунж-программа с участием артистов Московского Губернского театра, в которой прозвучат документальные истории первых космонавтов разных стран.
«Фабрика Станиславского»
Сам III летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» пройдет со 2 по 10 июня в Москве и Подмосковье. Фестиваль собрал театры, режиссеров и актеров, убежденных в том, что имя Станиславского, его учение по-прежнему значимы для современного театра. В афише фестиваля – спектакли театров Москвы, Новосибирска, Новокуйбышевска, Твери, Рязани, Иванова и Петрозаводска. В рамках фестиваля также пройдут практические лаборатории и профессиональные тренинги для студентов театральных вузов.
Основной площадкой фестиваля станет Московский Губернский театр, также показы пройдут в Театре им. Вахтангова, московском театре «Сфера» и в подмосковных Королеве, Жуковском и Ногинске.
По итогам конкурсной программы будут названы лауреаты премии за лучшую женскую и лучшую мужскую роль, а также за лучший актерский ансамбль.
Организаторы фестиваля – Московский Губернский театр и фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова. Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры Московской области.
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