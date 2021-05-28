РИАМО - 28 мая. В столице в связи с непогодой водителям не рекомендуется парковаться возле шатких конструкций, а пешеходам не следует укрываться под деревьями, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Горожан попросили быть внимательными.

Синоптики спрогнозировали, что в пятницу в течение дня в столице ожидаются дождь, гроза, а также усиление ветра с порывами до 15 м/с.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с непогодой в Подмосковье и Москве.