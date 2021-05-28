РИАМО - 28 мая. Московский городской суд в пятницу вынес приговоры пяти бывшим полицейским по делу журналиста Ивана Голунова о подбросе наркотиков, сообщает пресс-служба суда.

На скамье подсудимых оказались Игорь Ляховец, Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев и Роман Феофанов.

Самый большой срок получил Ляховец — 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также он лишился права занимать должности в правоохранительных органах и права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах на 5 лет. Бывшего полицейского также лишили звания полковника МВД.

Коновалов получил 5 лет лишения свободы. Он будет отбывать свой срок в колонии общего режима и не сможет занимать должности в правоохранительных органах 1,5 года. Он лишен звания старшего лейтенанта полиции.

Сергалиеву назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах РФ на 4 года, с лишением звания старший лейтенант.

Уметбаев приговорен к 8 годам. Должности в правоохранительных органах РФ он не сможет занимать 4 года. Также он лишен звания младшего лейтенанта полиции.

Феофанову назначено также 8 лет лишения свободы. Он не будет занимать должности в правоохранительных органах 4 года, лишен звания младший сержант.

Каждый осужденный также по решению суда обязан выплатить 1 млн рублей в пользу Голунова.

Журналиста Ивана Голунова задержали летом 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Дело вызвало большой общественный резонанс, и через несколько дней его прекратили. Позднее журналиста признали потерпевшим.

В январе 2020 года были арестованы пять сотрудников УВД по ЗАО Москвы. По версии следствия, оперативники подбросили в рюкзак Голунова наркотики, после чего сфальсифицировали результаты оперативно-разыскных мероприятий и возбудили в отношении журналиста дело.

По данным СМИ, Коновалов — единственный из полицейских, кто признал вину и дал показания следствию. Остальные оперативники свою вину не признали.