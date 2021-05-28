РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 мая. Тренинг для школьников по оказанию первой медицинской помощи провели в Котельниках, сообщает пресс-служба администрации округа.

Директор медицинского центра CMD Тимофей Кузнецов и врач Виктория Голубева провели для учащихся и молодогвардейцев тренинг по оказанию мер первой медицинской помощи, рассказав про обработку ран, остановку кровотечений, облегчение боли при травмах, поддержку состояния при тепловых и солнечных ударах.

Помимо освоения теории, участники тренинга попробовали сами наложить повязки, использовав содержимое аптечки, которую всегда нужно брать с собой в поход.

Заместитель главы администрации округа Мария Галузо также приняла участие в тренинге и посоветовала молодежи действовать самостоятельно только в самых крайних случаях: до приезда врачей и оказания профессиональной помощи.