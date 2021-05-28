РИАМО - 28 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил учеников городских школ с победой на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года, в этом году они завоевали 1346 дипломов, что составляет около 47% от общего числа, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В 2020 году заключительный этап олимпиады не проводился. Определили только 601 призера, которые поучаствовали в этом году.

Участие в заключительном этапе приняли 2486 московских школьников из 244 школ. Среди дипломов 266 штук достались победителям и 1080 призерам. При этом 110 школьников забрали по два диплома, а семеро — сразу три.

Наиболее результативными оказались олимпиады по экономике — 103 диплома, информатике — 86 дипломов, русскому языку — 82 диплома, физике — 77 дипломов, биологии — 75 дипломов.

Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников имеют право на внеконкурсное поступление на любой профильный факультет любого государственного вуза на бюджетные места.

Также им выплатили гранты мэра Москвы: победителям — по 500 тыс. рублей, призерам — по 300 тыс. рублей, а всем участникам финального этапа — по 100 тыс. рублей. В вузе они смогут претендовать на стипендию в 20 тыс. рублей в месяц.