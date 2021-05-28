РИАМО - 28 мая. В Минсельхозе РФ считают, что дефицита яиц на российском рынке не возникнет, а ситуация на рынке птицеводческой продукции сейчас оценивается как стабильная, сообщает «Интерфакс».

Ранее производители куриных яиц в России сообщили о том, что закупочные цены упали ниже себестоимости и на российском рынке может возникнуть дефицит данного товара. Ритейлеры покупают их за 27-45 рублей за десяток при себестоимости около 49-52 рублей.

Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева заявила, что многие компании задумаются о сокращении поголовья несушек. Это может привести к дефициту. Рост связан с подорожанием инкубационных яиц на 60%, картона — на 57%, пшеницы — на 37%.

«Благодаря комплексу мер поддержки птицеводческой отрасли после активного роста цен производителей на куриные яйца в начале текущего года за последние несколько недель они значительно снизились. Так, по состоянию на 26 мая, стоимость яиц первой категории за месяц снизилась на 19,5%, второй категории — на 10,9%», — сказали в министерстве сельского хозяйства России.

Сейчас в птицеводстве продолжают действовать меры поддержки. Например, максимальный размер льготного краткосрочного кредита на одного заемщика увеличили до 1,5 млрд рублей. Такие кредиты дают на обеспечение кормовой базы. Также есть и продление льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от высокопатогенного гриппа птиц.