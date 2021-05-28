РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 мая. Инспекторы подмосковного Главгосстройнадзора завершили итоговую проверку новой общеобразовательной школы в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба ведомства.

«На данный момент все строительно-монтажные работы на объекте завершены. Застройщиком выступает ООО «СЗ «Самолет-Девелопмент», - сказал руководитель надзорного ведомства Артур Гарибян.

Согласно проекту, школа площадью более 23 тыс. кв. м сможет принять 1,1 тыс. учеников. На территории учебного заведения расположены несколько функциональных зон: физкультурно-спортивная, учебно-опытная и зона отдыха. В здании организованы спортивные, хореографический, актовый залы и учебные классы с современным оборудованием.

«После завершения итоговой проверки в Главгосстройнадзоре Московской области было принято решение о выдаче заключения о соответствии проектной документации», - добавил Гарибян.

Следить за ходом строительства других объектов в Люберцах можно с помощью мобильного сервиса «Подмосковные стройки».