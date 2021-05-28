РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 мая. В Королеве ребенок выпал из коляски на пешеходном переходе, где идет ремонт дороги и нет настилов, сообщила «РИАМО в Королеве» очевидец происшествия.

Женщина с ребенком переходила дорогу в микрорайоне Юбилейный по пешеходному переходу на пересечении улиц Пионерской и Лесной в сторону поликлиники. Дорогу сейчас ремонтируют вместе с тротуаром. На дороге снят слой асфальта, а тротуар готовят к укладке нового покрытия.

«Переходили дорогу две женщины, переходили с трудом, потому что нет настилов на тротуар и приходится преодолевать ямы между дорогой и тротуаром. В итоге коляска несколько раз запнулась и прямо перед тротуаром ребенок выпал под ноги маме. Видимо, он совсем не был пристегнут», - сказала очевидец.

Идущая следом мама с коляской обошла злополучное место, а выпавшего малыша сразу же подняли и стали успокаивать. С ребенком, по словам очевидцев, все хорошо.

Жители микрорайона жалуются на то, что на время ремонта на установлены настилы, из-за этого пожилым людям, инвалидам и мамам с колясками трудно переходить дорогу.