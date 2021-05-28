РИАМО - 28 мая. В России на законодательном уровне могут запретить использование пластиковой посуды, трубочек и ватных палочек, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, правительство страны уже готовит соответствующие поправки. Изменениями могут запретить применение трудноизвлекаемых и неперерабатываемых материалов.

Она добавила, что к ним относятся пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая посуда из материала, который состоит из полимеров и был создан искусственно.

«Необходимо совершить качественный и быстрый прорыв в этом направлении, чтобы уже к 2024 году граждане почувствовали видимый результат», — сказала Абрамченко.

Она подчеркнула, что также вовлекать в оборот планируется до 50% вторичного сырья из отходов строительства, сельского хозяйства и промышленности.

Экологичный пикник: чем заменить одноразовую пластиковую посуду>>