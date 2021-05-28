РИАМО - 28 мая. Подмосковье переходит на систему цивилизованного обращения со строительными отходами, за мусоровозами будет установлен строгий контроль, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

С 1 июня в Подмосковье начнет действовать система мониторинга за машинами, перевозящими строительный мусор.

«Было очень много жалоб жителей по поводу того, что строительный мусор часто можно видеть на обочинах, в лесах. Мы приняли областной закон, разработали систему, которая позволит строго контролировать утилизацию строительного мусора. Это должно происходить только на специально отведенных площадках по современным экологическим требованиям»,— сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании региональной Антитеррористической комиссии.

Каждый мусоровоз, перевозящий стройотходы, должен иметь специальный талон. Нарушители, которые сваливают мусор в неположенных местах, будут вычисляться с помощью видеокамер. После им выпишут штраф.