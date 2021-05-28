РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 мая. Действия Госжилинспекции Московской области по ведению регионального реестра лицензий УК в Балашихе областной Арбитражный суд признал законными, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Руководитель ведомства Ольга Федина отметила, что ТСН «Никольско-Трубецкое» требовало признать незаконным отказ от исключения дома №28 по Чистопольской улице из лицензии управляющего им ООО «УК «Энтузиаст». Рассмотрев аргументы обеих сторон, суд признал, что оснований для удовлетворения этих требований нет, поскольку нарушен порядок внесения изменений в реестр лицензий.

Арбитраж установил, что ООО «УК «Энтузиаст» избрано управляющей компанией в доме более поздним собранием собственников помещений, чем ТСН «Никольско-Трубецкое». Кроме того, решением еще одного собрания полномочия УК были подтверждены. В то же время Дорогомиловский городской суд города Москвы решение общего собрания членов товарищества собственников недвижимости в доме №28 признал недействительным.

Суд рассмотрел все доводы заявителя в полном объеме, однако не нашел оснований для удовлетворения его требований. ТСН «Никольско-Трубецкое» получило отказ.