РИАМО - 28 мая. На Ходынском бульваре на севере столицы, где ранее загорелась машина, восстановлено движение в сторону ул. Маршала Шапошникова по ул. Авиаконструктора Микояна, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На текущий момент на парковке, где загорелась машина, работают городские оперативные службы.

Из-за происшествия движение по ул. Авиаконструктора Микояна было полностью перекрыто. В настоящее время движение восстановлено по средней и левой полосам в сторону 3-й Песчаной ул.

Движение в сторону ул. Маршала Шапошникова восстановлено полностью.