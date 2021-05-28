РИАМО - 28 мая. Строительство новой станции Поклонная на Киевском направлении будущего МЦД-4 планируют завершить до конца 2022 года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Утвержден проект планировки территории вдоль Киевского направления МЖД, по проекту предусмотрено строительство нового остановочного пункта Поклонная. К станции подведут дороги, также от МЦД до остановок общественного транспорта и стоянок такси организуют навесы от непогоды. Строительство планируется завершить до конца 2022 года», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, вблизи будущей станции находится несколько жилых кварталов, жители которых нуждаются в комфортной и безопасной инфраструктуре.

Для их удобства планируют создать дополнительные пешеходные и велосипедные маршруты. Тут появятся маршруты подвоза пассажиров и обустроят шесть остановок общественного транспорта. Внеуличный переход через железную дорогу будет интегрирован в проектируемый конкорс станции.

В проекте предусмотрена велосипедная и наземная парковка вдоль и с северной стороны 2-го Мосфильмовского переулка.

Новая станция существенно улучшит транспортную доступность микрорайона Сетунь.

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