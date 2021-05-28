РИАМО - 28 мая. Стартовые площадки реновации на месте сноса старых домов, которые утвердил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы, позволят переселить 4 тыс. человек, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«По программе реновации из 13 новых стартовых площадок площадью 248,2 тыс. кв. м семь находятся на месте демонтируемых домов. Они располагаются в Северо-Восточном, Юго-Западном и Западном административных округах», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что дома, которые возведут на семи стартовых площадках, позволят предоставить комфортное жилье для свыше 4 тыс. жителей.

Глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что в текущем году удалось подобрать 42 стартовые площадки, которые находятся на севере, северо-востоке, юго-востоке, юге, юго-запале, западе и северо-западе столицы, а также в новой Москве. Мощность площадок составляет 793 тыс. кв. м.

По словам Левкина, столица делает все для того, чтобы ускорить ход реализации программы реновации. Таким образом, со старта программы под заселение переданы 90 домов, куда уже переехали свыше 30 тыс. участников программы, еще свыше 8 тыс. находятся в стадии переезда. Новые квартиры достаются тем, кто проживал в 260 старых домах. На текущий момент в рамках программы проектируется и строится свыше 4,6 млн кв. м жилья.

В пятницу Собянин подписал постановление о включении в программу реновации 13 новых стартовых площадок, которые располагаются в семи административных округах и 12 районах Москвы. Дома на этих площадках позволят расселить 50 старых домов и предоставить новое жилье 9 тыс. москвичей.

Программу реновации жилищного фонда утвердили в августе 2017 года, она касается порядка 1 млн. москвичей.