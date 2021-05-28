РИАМО - 28 мая. Московские врачи вылечили от Covid-19 за сутки 2998 пациентов, общее число выздоровевших в столице достигло 1 055 130, сообщает столичный оперштаб.

За прошедшие сутки в Москве выявили 3274 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, в больницы доставили 1055 человек.

Также скончались 56 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. Всего в городе за пандемию умерло 19 940 человек.

Всего на текущий момент в Москве зарегистрировано 1 170 396 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин призвал московских предпринимателей создать план по защите посетителей в условиях Covid-19. Градоначальник предложил выделить в ресторане свободную зону, где будут находиться люди, прошедшие вакцинацию от инфекции.

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