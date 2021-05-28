РИАМО - 28 мая. В Подмосковье планируется запустить систему цифрового профиля таксиста, которая позволит усилить контроль за пассажирскими перевозками, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В Подмосковье прошло заседание региональной Антитеррористической комиссии с участием губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. На заседании обсуждался вопрос о запуске системы цифрового профиля таксиста.

«Такие мероприятия проводятся уже в ряде городов. Нам нужно сделать все, чтобы перевозки на общественном транспорте, такси были безопасны и под контролем», - сказал Воробьев.

Цифровой профиль таксиста - это «электронный портрет» водителя, содержащий все ключевые данные о нем. Среди них - наличие прав и разрешения на перевозку пассажиров, информация о пройденный предрейсовых медицинских и технических осмотрах, штрафах, количестве отработанных за смену часов.

Система учитывает рабочее время водителей, не позволяет подключиться к другому агрегатору и получать заказы после завершения смены.